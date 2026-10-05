Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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05.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3'414,00 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 3'414,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. Bei 3'454,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3'420,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 847 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,47 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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