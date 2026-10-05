Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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05.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3'398,00 CHF zu.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3'398,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'454,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'420,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'915 Aktien.
Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 5,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 24,48 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,47 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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