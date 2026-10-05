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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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05.10.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Mittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3'398,00 CHF zu.

Givaudan
3397.50 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3'398,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'454,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'420,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'915 Aktien.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 5,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 24,48 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,47 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Underperform-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Givaudan-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Analyse: Overweight-Bewertung für Givaudan-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3011 16.06.2028 157230640
Long 12.3455 19.03.2027 156705078
Long 679 18.12.2026 144919522
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9123 17.12.2027 158194253
Short 678.4 20.11.2026 160008193
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2234 11.82 157436653
Long 12.3345 6.11 160910176
Long 21.8839 2.44 161113921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.287 12.69 146216420
Short 9.5634 7.33 146426719
Short 13.3137 4.55 146536119
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Short 14’574.89 13.87 S6CB3U
Short 15’110.41 8.96 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’780.21 05.10.2026 12:55:36
Long 13’149.93 19.11 SXBT2U
Long 12’868.41 13.80 SOTBQU
Long 12’307.65 8.84 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’400.00 1.19% Givaudan AG

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