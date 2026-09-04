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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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04.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Freitagvormittag

Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Freitagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 3'274,00 CHF.

Givaudan
3276.10 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 3'274,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'400 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'262,00 CHF. Bei 3'274,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 524 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit einem Zuwachs von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Mit Abgaben von 21,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,75 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,43 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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