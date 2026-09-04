Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 3'260,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'391 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'240,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'274,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'233 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Gewinne von 10,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,43 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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