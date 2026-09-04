Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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04.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 3'264,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 3'264,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'385 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'255,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'274,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'394 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,43 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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