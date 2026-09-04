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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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04.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag mit Kurseinbussen

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 3'264,00 CHF ab.

Givaudan
3276.10 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 3'264,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'385 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'255,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'274,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'394 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,43 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4205 17.12.2027 156452034
Long 12.3208 15.12.2028 156452047
Long 653 18.09.2026 157229678
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0215 17.12.2027 158463445
Short 11.8727 18.06.2027 158194252
Short 653 18.09.2026 156945395
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2556 11.36 157436656
Long 11.2586 6.42 157436651
Long 14.1957 4.47 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.596 12.18 146426719
Short 11.0678 6.18 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
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Short 15’260.58 13.98 SXB6GU
Short 15’849.12 8.91 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’400.65 04.09.2026 13:56:24
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.91 STBJYU
Long 12’909.65 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Givaudan AG 3’259.00 -0.70% Givaudan AG

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