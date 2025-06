Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Mittwochmittag fester

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 4'204,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'307 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4'212,00 CHF aus. Mit einem Wert von 4'169,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'926 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'690,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,56 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3'440,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 75,26 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 127,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

