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03.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3'984,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 3'984,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'776 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'975,00 CHF. Bei 3'977,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 640 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 4'015,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 35,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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