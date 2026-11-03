Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 3'984,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'776 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'975,00 CHF. Bei 3'977,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 640 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 4'015,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 35,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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