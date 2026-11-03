Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Givaudan-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3'969,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'955,00 CHF. Mit einem Wert von 3'977,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'199 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4'015,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,25 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 119,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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