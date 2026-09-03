Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'354 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 3'286,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'236,00 CHF. Bisher wurden heute 942 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Gewinne von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 21,31 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 117,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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