Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von Givaudan konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 3'285,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'380 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 3'304,00 CHF zu. Bei 3'236,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 7'409 Stück.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 28,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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