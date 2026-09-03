Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 3'259,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'372 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'286,00 CHF. Mit einem Wert von 3'236,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'205 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 10,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 21,26 Prozent sinken.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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