Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 3'990,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten tendiert. Bei 4'009,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3'972,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 3'804 Stück.

Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 4'015,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,25 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,38 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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