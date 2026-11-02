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02.11.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3'990,00 CHF.

Givaudan
3991.52 CHF -0.06%
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Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 3'990,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten tendiert. Bei 4'009,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3'972,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 3'804 Stück.

Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 4'015,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,25 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,38 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0788 20.12.2030 160235543
Long 265.7333 20.11.2026 162067132
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.5536 17.12.2027 161893928
Short 7971.9995 20.11.2026 157924276
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Long 20.441 2.38 161595349
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2281 12.89 161119565
Short 8.9573 8.19 161119564
Short 13.5119 4.55 158463368
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
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16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’281.13 8.71 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’778.26 02.11.2026 16:16:41
Long 14’101.92 19.36 S3BFPU
Long 13’794.38 13.91 STW8BU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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