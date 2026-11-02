Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag

Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 3'999,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'777 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 4'009,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'972,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 2'443 Stück.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4'015,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,38 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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