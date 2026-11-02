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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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02.11.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag

Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Givaudan zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3'999,00 CHF nach oben.

Givaudan
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Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 3'999,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'777 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 4'009,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'972,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 2'443 Stück.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4'015,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,38 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4692 18.06.2027 155739147
Long 12.4875 17.12.2027 151874685
Long 199.75 20.11.2026 162067132
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.75 17.12.2027 161893928
Short 7991.9995 18.12.2026 151873981
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2636 11.40 161118978
Long 11.2535 6.38 161119081
Long 19.4878 2.58 161595349
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3936 12.67 161119565
Short 9.1862 7.97 161119564
Short 26.64 0.99 157975555
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
14.10.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’734.37 02.11.2026 14:02:39
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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