Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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02.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag leichter
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3'325,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 3'325,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Givaudan-Aktie bis auf 3'319,00 CHF. Bei 3'349,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 574 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 8,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,83 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 118,47 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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