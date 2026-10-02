Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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02.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 3'368,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'694 Punkten steht. Bei 3'375,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'349,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'623 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,65 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 23,81 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Givaudan am 02.10.2026
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