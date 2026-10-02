Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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02.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Givaudan-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 3'341,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 3'341,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'349,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'319,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3'349,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'712 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 7,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 118,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Givaudan am 02.10.2026
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