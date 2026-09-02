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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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02.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag leichter

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 3'231,00 CHF.

Givaudan
3229.18 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3'231,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'231,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'235,00 CHF. Zuletzt wechselten 448 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 11,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,40 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1865 18.12.2026 154259254
Long 12.3231 18.09.2026 156452018
Long 640.8 18.09.2026 157229678
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4512 18.06.2027 158463444
Short 11.0483 17.12.2027 156945404
Short 640.8 18.09.2026 156945394
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4372 11.32 156216345
Long 12.3231 5.72 157436652
Long 19.4182 2.73 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8774 11.31 146536119
Short 8.9 8.16 158464431
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28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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Short 15’156.70 13.65 SQBAIU
Short 15’708.33 8.93 SDB44U
SMI-Kurs: 14’363.40 02.09.2026 15:32:35
Long 13’657.64 19.64 S6BJTU
Long 13’346.20 13.78 SWBZHU
Long 12’795.15 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Givaudan AG 3’230.00 -0.77% Givaudan AG

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