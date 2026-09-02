Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag leichter

Die Givaudan-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3'231,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'231,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'235,00 CHF. Zuletzt wechselten 448 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 11,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,40 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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