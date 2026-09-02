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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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02.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag schwächer

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3'220,00 CHF.

Givaudan
3208.12 CHF -1.69%
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Die Givaudan-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 3'220,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'345 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'198,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'235,00 CHF. Bisher wurden heute 5'862 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 11,55 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3793 19.03.2027 156452026
Long 12.3462 16.06.2028 157231673
Long 642 18.09.2026 157229678
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.551 17.12.2027 158463445
Short 11.6727 17.12.2027 156945404
Short 321 18.09.2026 156945395
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1333 11.46 156216345
Long 11.6727 5.87 157436652
Long 17.3514 2.88 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2135 11.13 146536119
Short 9.4412 7.99 158464431
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28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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