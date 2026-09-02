Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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02.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 3'210,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3'210,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'291 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Givaudan-Aktie bis auf 3'208,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'235,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'562 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 25,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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