Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3'264,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'348 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'238,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'252,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 949 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 10,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,76 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 117,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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