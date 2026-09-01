Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag tiefer

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3'248,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'327 Punkten liegt. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'230,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'252,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'543 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 21,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,76 CHF belaufen.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,41 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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