Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Dienstagmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3'240,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3'240,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'231,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'252,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'169 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 20,80 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,76 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,41 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Aktien von Givaudan und DSM-Firmenich uneins: Neues Kartellverfahren in Indien
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Anleihe: Givaudan emittiert Dual-Tranche über insgesamt 300 Mio Fr. (AWP)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Wdh Anleihe: Givaudan emittiert Dual-Tranche über insgesamt 300 Mio Fr. (AWP)