Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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01.09.2026 11:58:43
Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
JP Morgan Chase & Co. hat die Givaudan-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Haushalts- und Körperpflege setzt sie vor allem auf Unilever und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan.
Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.4 Prozent auf 3’236.00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3’067 Givaudan-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 5.7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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