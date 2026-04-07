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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Aktie unter der Lupe 07.04.2026 11:04:44

Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat eine ausführliche Untersuchung des Givaudan-Papiers durchgeführt.

Givaudan
2761.71 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte schleppend ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in dem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen der Schweizer.

Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 10:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.7 Prozent auf 2’760.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8.70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2’197 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 9.8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 23.07.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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10:11 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
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Short 13’785.62 13.74 S0VBMU
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SMI-Kurs: 13’044.02 07.04.2026 10:56:03
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Long 12’154.35 13.81 SU3BPU
Long 11’627.28 8.98 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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