Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.04.2026 11:04:44
Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat eine ausführliche Untersuchung des Givaudan-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte schleppend ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in dem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen der Schweizer.
Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 10:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.7 Prozent auf 2’760.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8.70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2’197 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 9.8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 23.07.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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