|Präsenz in Marokko
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10.09.2026 07:45:06
Givaudan-Aktie: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet
Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan baut seine Präsenz in Marokko aus.
Das neue Zentrum umfasst Labore für die Entwicklung und Anwendung von Düften sowie Bereiche für Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Von Casablanca aus will Givaudan Kunden im Maghreb und in Westafrika betreuen. Das Zentrum soll unter anderem die Entwicklung von Produkten für die Bereiche Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege und Parfüms beschleunigen.
ra/jl
Vernier (awp)
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