Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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16.10.2026 15:22:44
Givaudan-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten
DZ BANK hat die Givaudan-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3250 auf 3740 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal mit einem Wachstumsschub überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht. Die guten Perspektiven seien allerdings bereits mehr als eingepreist.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:06 Uhr 1.0 Prozent auf 3’894.00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6’248 Givaudan-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 27.2 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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