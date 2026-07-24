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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Rating im Fokus 24.07.2026 13:43:44

Givaudan-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Givaudan-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Givaudan-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Givaudan
3179.90 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Die verhaltene Kursreaktion auf die insgesamt soliden Halbjahreszahlen des Aromenherstellers überrasche angesichts der starken Kursentwicklung in letzter Zeit nicht sonderlich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Givaudan-Aktie am Tag der Analyse

Anleger zeigten sich um 13:27 Uhr bei der Givaudan-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 3’174.00 CHF. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3.97 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3’125 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 3.7 Prozent zu. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 22.01.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto
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