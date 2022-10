Givaudan-Aktie deutlich tiefer: Erwartungen trotz solidem Wachstum verfehlt

Der Genfer Aromen- und Duftstoffkonzern verlor im dritten Quartal zwar an Schwung. Bei den Preiserhöhungen im derzeit stark inflationären Umfeld sieht sich das Unternehmen voll auf Kurs.

In Schweizer Franken stieg der Umsatz von Januar bis September um 7,7 Prozent auf 5,46 Milliarden Franken. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe sowie um Währungseinflüsse bereinigt, lag der Zuwachs bei 6,1 Prozent, wie der Hersteller von Aromen und Duftstoffen für Esswaren, Haushalts- und Pflegeartikel am Dienstag mitteilte.

Gewinnzahlen präsentiert Givaudan nach neun Monaten jeweils nicht.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem anhaltend soliden Wachstum in all unseren Geschäftsbereichen in einem nach wie vor schwierigen Umfeld", wird Konzernchef Gilles Andrier in der Mitteilung zitiert. Er sieht damit die Führungsposition von Givaudan in der Branche weiter gestärkt.

Aromen-Division bleibt Wachstumstreiber

Wichtigster Wachstumstreiber war einmal mehr die Aromen-Division. In Franken lag der Zuwachs hier bei 9,3 Prozent und organisch bei 6,4 Prozent. Dabei sei das Wachstum breit abgestützt gewesen. Getränke und Milchprodukte, aber auch Snacks, kulinarische Aromen und Süsswaren hätten zum starken Zuwachs beigetragen, heisst es.

Im Geschäft mit den Duftstoffen lag der Anstieg derweil bei 5,9 Prozent in Franken und organisch bei 5,8 Prozent. Besonders stark war das Wachstum wie zuletzt schon im Geschäft mit Luxusparfümen. Der Bereich wuchs organisch um knapp 15 Prozent. Im Konsumgüter-Segment lag das organische Wachstum dagegen lediglich bei 2,2 Prozent.

An Schwung verloren

Nur auf das dritte Quartal gerechnet wuchs Givaudan organisch um 5,8 Prozent. Damit verlor der Branchenprimus gegenüber dem Vorquartal klar an Schwung. Im zweiten Quartal lag die entsprechende Marke noch bei 7,9 Prozent.

Auch die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Diese waren im Vorfeld gemäss AWP-Konsens für das dritte Quartal von einem organischen Wachstum von 7,3 Prozent ausgegangen.

Preisweitergaben auf Kurs

Dennoch bleibt Givaudan bequem oberhalb der eigenen mittelfristigen Zielbandbreite. Diese sieht ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent vor und wurde als Ziel bestätigt. Zudem will der Konzern auch künftig einen freien Cashflow von mindestens 12 Prozent des Umsatzes erwirtschaften.

Dass Givaudan weiter klar oberhalb der eigenen Zielbandbreite wächst, dürfte allerdings nicht nur auf gestiegenen Volumen, sondern zu einem erheblichen Teil auch auf Preiserhöhungen basieren. Denn Givaudan gibt die gestiegenen Rohmaterialpreise laufend an die Kunden weiter.

In der Regel kompensiert der für seine Preissetzungsmacht bekannte Konzern gestiegene Kosten innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Und auch jetzt sieht sich das Unternehmen weiter "voll auf Kurs", die gestiegenen Kosten vollständig via Preisweitergaben auszugleichen, wie es heisst.

So reagiert die Givaudan-Aktie

Die Aktien von Givaudan notieren am Dienstag nach Zahlen zu den ersten neun Monaten klar im Minus. Der Aromen und Duftstoffhersteller verfehlte beim Umsatzwachstum die Erwartungen. Zeitweise verlieren die Givaudan-Aktien 7,23 Prozent auf 2'811,00 Franken.

Givaudan verlor im dritten Quartal bei organischen Wachstum an Schwung und verfehlte die Konsenserwartungen. Mit einem Wachstum von 5,8 Prozent lag der Konzern aber weiterhin oberhalb der mittelfristig angepeilten Bandbreite von 4 bis 5 Prozent. Die Umsätze seien zwar gut ausgefallen, dennoch sei ein Touch mehr erwartet worden, heisst es etwa bei der ZKB.

Gewinnzahlen präsentiert Givaudan nach neun Monaten jeweils nicht. Dennoch fragen sich Analysten, wie es angesichts des derzeit stark inflationären Umfelds um die Profitabilität des Unternehmens steht. Der Genfer Konzern sieht sich zwar weiter auf Kurs, wenn es darum geht, die erhöhten Input-Kosten an die Kunden weiterzugeben. Dennoch dürfte es im Hinblick auf das Gesamtjahr 2022 zu einer Verwässerung der Margen kommen.

Die Margenverwässerung werde Givaudan in den Geschäftsjahren 2022 und 2022 treffen, heisst es etwa im Kommentar der Bank Vontobel. Der zuständige Analyst fragt sich daher, ob der Cashflow ausreichen wird, um die Dividende weiterhin jährlich zu erhöhen. Für 2022 und 2023 geht er allerdings davon aus, dass dazu noch genügen Barmittel vorhanden sein werden.

Einige Analysten heben angesichts des derzeit schwierigen Umfelds zudem die ausgeprägten defensiven Qualitäten von Givaudan hervor. So geht etwa Baader Helvea davon aus, dass die Aktie im Verglich zu den meisten anderen in einem rezessiven Umfeld immer noch besser abschneiden wird. Es gibt aber auch viele Analysten, die bis auf weiteres mit einer volatilen oder gar deutlich rückläufigen Kursentwicklung rechnen.

jl/tv/gab

Genf (awp)