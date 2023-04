Givaudan-Aktie dennoch freundlich: Givaudan verzeichnet leichten Umsatzrückgang

Dabei litt das in den letzten Jahren von Wachstum verwöhnte Genfer Unternehmen unter ungünstigen Wechselkursen und einem schwachen Geschäft in Nordamerika.

Konkret sank der Umsatz von Januar bis März um 0,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Franken, wie der Hersteller von Aromen und Duftstoffen für Esswaren, Haushalts- und Pflegeartikel am Donnerstag mitteilte. Im gesamten Vorjahr 2022 hatte das Umsatzwachstum noch bei 6,5 Prozent gelegen.

Dabei profitierte Givaudan im Startquartal weiterhin von Preisweitergaben. Das Unternehmen ist für seine Preissetzungsmacht bekannt und weiterhin bestrebt, die zuletzt erheblich gestiegenen Produktionskosten vollständig an die Kunden weiterzugeben.

Wechselkurse belasten

Der Umsatzrückgang ist damit hauptsächlich auf einen stark negativen Wechselkurseffekt zurückzuführen. Wie bereits im Schlussquartal 2022 litt der Branchenprimus zudem unter dem weiterhin schwachen Geschäft in Nordamerika.

Dort sanken zuletzt die Verkaufsvolumen in der Konsumgüterindustrie, getrieben durch Lagerabbauten aber auch ein vorsichtigeres Einkaufsverhalten der Konsumenten - gerade bei Nahrungsmitteln.

Auch das Asien-Pazifik-Geschäft war leicht rückläufig. In allen anderen Regionen konnte der weltweit tätige Aromen- und Duftstoffhersteller dagegen zulegen.

Starke Luxusparfümerie

Ein Blick auf die beiden Divisionen zeigt zudem, dass der Umsatzrückgang dem schwächeren Geschäft mit Aromen geschuldet ist. Im Geschäft mit den Duftstoffen konnte der Branchenprimus dagegen weiter zulegen, wobei einmal mehr die Luxusparfümerie besonders stark abschnitt.

In der Aromen-Division betrug der Umsatzrückgang in Schweizer Franken 3,5 Prozent auf 936 Millionen Franken. Organisch schaute dagegen ein Plus von 1,0 Prozent heraus.

Bei den Duftstoffen stieg der Umsatz um 3,3 Prozent auf 837 Millionen Franken. Organisch lag das Plus bei 6,8 Prozent. Die Luxusparfümerie verzeichnete dabei einen organischen Zuwachs von rund 21 Prozent.

Organisches Wachstum zieht an

Alles in allem gelange es Givaudan somit organisch weiter zuzulegen. Die gesamten Verkäufe stiegen damit im Startquartal 2023 ohne Zu- und Verkäufe sowie um Währungseinflüsse bereinigt um 3,6 Prozent. Damit gewann der Branchenprimus gegenüber dem Schlussquartal 2022, als es 2,9 Prozent waren, an Fahrt.

Dennoch verfehlte das Genfer Unternehmen erneut die mittelfristig angepeilte Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent. Und über das Gesamtjahr 2022 hinweg hatte das organische Wachstum noch bei 5,3 Prozent gelegen.

Die Erwartung der Analysten wurden jedoch übertroffen. Diese gingen im Vorfeld gemäss AWP-Konsens für das Starquartal von einem organischen Plus von 2,8 Prozent aus.

Mittelfristziele bestätigt

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich nicht. Innerhalb des noch bis 2025 laufenden Fünfjahreszyklus wird aber weiterhin ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent angepeilt. Zudem soll der freie Cash Flow bei mindestens 12 Prozent des Umsatzes liegen.

Gewinnzahlen präsentierte Givaudan zum ersten Jahresviertel jeweils nicht.

Givaudan-Aktien nach Q1-Umsatz gefragt

Die Aktien von Givaudan legen am Donnerstag zu. Der Aromen- und Duftstoffhersteller musste im ersten Quartal zwar wegen ungünstiger Wechselkurse und einem schwachen Nordamerika-Geschäft einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen. Organisch konnte der Branchenprimus aber über Erwarten zulegen.

Zeitweise steigt der Aktienkurs um 0,,52 Prozent auf 3'110,00 Franken. In der Spitze ging es zuvor sogar hoch bis auf 3'164,00 Franken. Damit knüpfen die Givaudan-Papiere an die Erholung im laufenden Jahr an. Insgesamt steht nun ein Plus von rund 10 Prozent zu Buche. Im Vorjahr 2022 verloren die Titel allerdings auch gut 40 Prozent.

Trotz des Umsatzrückgangs können Analysten den Zahlen zum ersten Quartal 2023 Positives abgewinnen. So wird etwa das Plus von 3,6 Prozent beim organischen Wachstum positiv hervorgehoben. Gemäss AWP-Konsens hatten die Experten im Durchschnitt lediglich 2,8 Prozent erwartet. Einzelne waren sogar noch von deutliche tieferen Werten ausgegangen, wobei die Bandbreite der Prognosen relativ gross war.

Positiv wird zudem das überaus starke Abschneiden der Luxusparfümerie herausgestrichen. In dem Segment lag das organische Wachstum bei rund 21 Prozent. Dies sind gute Nachrichten für Givaudan, denn das Geschäft mit den Luxusparfümen gilt als besonders margenstark. Dazu kommt die starke Preissetzungsmacht, die es dem Genfer Konzern erlaubt, die gestiegenen Rohmaterial - wenn auch mit Verzögerung - an die Kunden weiterzugeben.

Vor diesem Hintergrund vermuten einige Analysten nun, dass es um die Profitabilität von Givaudan ziemlich gut bestellt sein könnte. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich allerdings erst mit den Semesterergebnissen zeigen, denn zum ersten Quartal gibt der Konzern jeweils keine Gewinnzahlen bekannt.

Sorgen bereitet einigen Auguren allerdings die Währungssituation. Ungünstige Wechselkurse haben Givaudan das Ergebnis zum ersten Quartal regelrecht verhagelt und es wird teilweise befürchtet, dass dies auch in den kommenden Quartalen der Fall sein könnte.

jl/hr/rw

Vernier (awp)