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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Givaudan-Analyse im Blick 05.10.2026 11:43:44

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Givaudan-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Alex Sloane.

Givaudan
3397.50 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis.

Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Givaudan-Aktie konnte um 11:27 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 3’393.00 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 13.47 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’558 Givaudan-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 10.8 Prozent nach oben. Am 22.01.2027 wird Givaudan voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
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