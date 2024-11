Givaudan-Aktie: Barclays Capital gibt niedrigeres Underweight-Rating

Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 3750 Franken gesenkt. Sorge vor einer Normalisierung des Wachstums europäischer Inhaltsstoff-Zulieferer für die Konsumgüterbranche habe den Sektor zuletzt massiv belastet, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er nahm darin nun die Markterwartungen unter die Lupe und suchte nach interessanten Chancen. Er fand sie vor allem bei Novonesis und DSM-Firmenich. Givaudan glänze zwar durch Qualität. Deutlich zurückgehendes Wachstum, die unklare Nachfolge in der Führungsspitze sowie ein extremer Bewertungsaufschlag machten die Aktien aber unattraktiv.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Givaudan-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 14:03 Uhr ging es um 1.6 Prozent auf 3’779.00 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.77 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 6’054 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 10.3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Givaudan am 24.01.2025 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.