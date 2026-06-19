Givaudan-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch.

Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 09:38 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.5 Prozent auf 3’241.00 CHF zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1.82 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 14’063 Givaudan-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 5.9 Prozent zu. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT





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