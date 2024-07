Givaudan-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Neutral" belassen. Die europäischen Konsumgüterhersteller böten eine Volumen- und Margenerholung zu vernünftigen Bewertungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie bevorzugt Heineken, AB Inbev, Unilever und Symrise. Mit Ausnahme von AB Inbev hat sie diesen Titeln zuvor bereits den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen, was im Zuge der Zahlenvorlage positive Kurstreiber erwarten lässt. Als Aromen- und Duftstoffzulieferer dürfte Givaudan eine ähnlich gute Entwicklung zeigen wie Konkurrent Symrise. Vorsichtiger bleibt sie für die Spirituosenhersteller sowie für Werte mit einer hohen Abhängigkeit von China.

Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von Givaudan legte um 12:12 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.2 Prozent auf 4’316.00 CHF. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 1’427 Givaudan-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte das Papier um 26.0 Prozent.

