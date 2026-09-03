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03.09.2026 06:37:00
Gitlab A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gitlab A hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gitlab A ein Ergebnis je Aktie von -0.060 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Gitlab A im vergangenen Quartal 286.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gitlab A 236.0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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