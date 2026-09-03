Gitlab A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gitlab A hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gitlab A ein Ergebnis je Aktie von -0.060 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gitlab A im vergangenen Quartal 286.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gitlab A 236.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch