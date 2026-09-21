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21.09.2026 07:33:43
Giovanni Di Napoli, CEO Cosmo: «Alles, was Cosmo verkauft, hat Cosmo selbst erfunden»
Das Healthcareunternehmen Cosmo hat Börsenkürzel und Name geändert. Der Namensbestandteil «Pharmaceuticals» spiegelt das Tätigkeitsspektrum nicht mehr wider, wie CEO Giovanni Di Napoli im schweizeraktien.net Interview erläutert. Er gibt klare Antworten […]
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