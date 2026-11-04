Ginni Filaments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ginni Filaments äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ginni Filaments 1.01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 950.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch