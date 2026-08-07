Ginkgo Bioworks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ginkgo Bioworks hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.75 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 59.35 Prozent auf 20.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 49.6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch