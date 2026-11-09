Gini Silk Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gini Silk Mills hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.54 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114.8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 107.5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch