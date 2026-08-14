Gini Silk Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gini Silk Mills veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1.38 INR gegenüber 0.250 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.98 Prozent auf 90.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Gini Silk Mills 91.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch