Ginebra San Miguel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ginebra San Miguel hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 7.51 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ginebra San Miguel noch ein Gewinn pro Aktie von 7.33 PHP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.58 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.43 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch