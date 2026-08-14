Ginebra San Miguel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ginebra San Miguel hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.30 PHP, nach 7.46 PHP im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 15.61 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 2.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ginebra San Miguel 15.97 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch