Gillette India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gillette India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 48.83 INR gegenüber 44.08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.46 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch