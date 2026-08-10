Gillanders Arbuthnot: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gillanders Arbuthnot gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.18 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gillanders Arbuthnot -2.560 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Gillanders Arbuthnot im vergangenen Quartal 913.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gillanders Arbuthnot 883.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch