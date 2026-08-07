Gilead Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gilead Sciences hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2976.35 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 448.00 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10’993.84 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8’113.45 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch