Gilead Sciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gilead Sciences hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8.45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1.56 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.80 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7.06 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch