Gilead Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gilead Sciences präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 39.43 Milliarden BRL, gegenüber 40.03 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch