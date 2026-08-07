Gilead Sciences präsentierte Quartalsergebnisse

Gilead Sciences hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11.70 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences ein EPS von 2.16 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.80 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.78 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch