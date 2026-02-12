|
12.02.2026 06:37:00
Gilead Sciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gilead Sciences stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 1.74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1.42 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.93 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.56 Milliarden USD eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.78 USD, nach 0.380 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29.44 Milliarden USD – ein Plus von 2.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gilead Sciences 28.73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street schloss knapp im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.