Gilead Sciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gilead Sciences stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1.42 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.93 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.56 Milliarden USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.78 USD, nach 0.380 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29.44 Milliarden USD – ein Plus von 2.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gilead Sciences 28.73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

