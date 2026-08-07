Gilat Satellite Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gilat Satellite Networks hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.10 USD. Im letzten Jahr hatte Gilat Satellite Networks einen Gewinn von 0.170 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch