Gilada Finance Investments informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gilada Finance Investments hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.36 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.400 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 20.8 Millionen INR gegenüber 18.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch